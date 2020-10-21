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Petrol fiyatları geriledi

21.10.2020 - 09:54
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 42,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,44 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında piyasaların 1 milyon varil azalış beklentisinin tersine yaklaşık 584 bin varillik artış gerçekleşti. Söz konusu veri, ABD'de petrol talebinin azalacağı beklentilerini güçlendirerek ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

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Yatırımcıların arz fazlası endişeleri Libya'nın yeniden petrol ihracatına başlamasıyla artarken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 40 milyonu aşması ve bazı Avrupa ülkelerinin yeni önlemler almaya başlaması fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun petrol kesintisini 1 Ocak itibariyle
günlük 7,7 milyon varilden 5,8 milyon varile düşürecek olması da petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik fiyatlardaki düşüş eğilimini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,95 ile 43,11 dolar aralığının direnç, 42,70 ile 42,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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