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Petrol fiyatları geriledi

17.09.2020 - 10:02
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 40,63 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,61 azalışla 41,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Meksika Körfezi'ni bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez vuran kasırganın etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin, daha önce durdurdukları açık deniz petrol platformlarındaki üretimlerine geri dönmeye başlaması etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ikinci dalgası piyasalardaki petrol talebininin kısa sürede toparlanamayacağı endişelerini artırarak fiyatlardaki düşüşün sürmesine neden oluyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin aksine düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan verilere göre ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,4 milyon varil azaldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC petrol piyasasını görüşmek için bugün toplanıyor. Uzmanlar, örgütün petrol fiyatlarındaki azalışa rağmen üretimde daha fazla kesinti önerme olasılığının düşük olduğunu kaydediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyona yaklaşırken, can kaybı 940 bini geçti. ABD, 6,6 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Hindistan 5 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Brezilya ise yaklaşık 4,4 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,82 ile 42,02 dolar aralığının direnç, 41,81 ile 41,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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