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Petrol fiyatları geriledi

15.09.2020 - 11:24
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,57 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,51 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 39,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte ocak ayından beri dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle talep endişelerinin daha da artması etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ayrıca, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkenin petrol limanları ve kuyuları üzerindeki blokajı kaldırmasıyla Libya’nın ihracata başlayacak olması, piyasalardaki arz fazlası endişelerini arttırarak fiyatlara olumsuz yansıdı.

Öte yandan, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarısından fazlasının bulunduğu Meksika Körfezi'nde Sally kasırgasının üretim kesintilerine sebep olması da talep bazlı düşüş beklentisine neden olarak fiyatları baskıladı. Aynı bölgede geçen ay da Marco ve Laura kasırgaları gerçekleşmişti.

Koronavirüs salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki sevindirici gelişmeler de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Brent petrolde teknik olarak 39,67 ile 39,73 dolar aralığının direnç, 39,53 ile 39,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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