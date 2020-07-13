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Petrol fiyatları geriledi

13.07.2020 - 10:29
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 43,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 42,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 181'e geriledi. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17 hafta üst üste düşüş gösterdi ve bu süre içinde toplam 502 adet azalmış oldu.

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Dünya genelinde salgında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü de olumsuz etkiliyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısında hızlı artış görülmesi, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde ham petrol talebinin bu yıl zayıf kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Öte yandan Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülke çapında petrol üretim ve ihracatını sekteye uğrattığını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 42,93 ile 42,98 dolar aralığının direnç, 42,77 ile 42,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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