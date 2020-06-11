‹ Önceki Haber Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi Sonraki Haber › Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Petrol fiyatları geriledi

11.06.2020 - 10:02
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,99 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 azalışla 40,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,11 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 538,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta ise 2,1 milyon varil düşüş göstermişti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, ABD ham petrol stoklarının rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşüş gösterdiğini belirtiyor.

Küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir grup, El-Fil petrol sahasını basarak üretimi kesti.

Brent petrolde teknik olarak 42,44 ile 44,29 dolar aralığının direnç, 40,13 ile 39,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.450 Değişim: -0,30% Hacim : 2.263 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 108.956 11.06.2020 Yüksek 109.691
Açılış: 109.374
6,7905 Değişim: 0,22%
Düşük 6,7686 11.06.2020 Yüksek 6,7942
Açılış: 6,7757
7,7110 Değişim: 0,03%
Düşük 7,6811 11.06.2020 Yüksek 7,7279
Açılış: 7,7088
378,91 Değişim: 0,05%
Düşük 376,54 11.06.2020 Yüksek 379,07
Açılış: 378,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.