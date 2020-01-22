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Petrol fiyatları geriledi

22.01.2020 - 11:45
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 64,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,09 dolardan alıcı buldu.

Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grupların petrol ihraç limanlarını kapatması ve bazı sahalarda üretimin durması küresel piyasalarda arz sıkıntısı endişelerine yol açmıştı ancak Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yılın ilk yarısında petrolde arz fazlası olacağına yönelik tahminleri fiyatların gevşemesini sağladı

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IEA Başkanı Fatih Birol, dün Davos Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, petrol üretimde yılın ilk yarısında günlük 1 milyon varilden arz fazlası oluşabileceğini ifade etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 64,39 ile 64,49 dolar aralığının direnç, 64,29 ile 64,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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