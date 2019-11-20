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Petrol fiyatları geriledi

20.11.2019 - 09:45
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,99 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 60,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,23 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelerdeki sınırlı ilerleme nedeniyle petrolde talep düşüşü yaşanacağı endişeleri fiyatları düşüş yönünde etkiliyor.

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Uzmanlar, ABD'de haftalık petrol stoklarının artacağı beklentisinin de küresel petrol fiyatlarının yönünü aşağıya çevireceğini kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,85 ile 61,02 dolar aralığının direnç, 60,68 ile 60,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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