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Petrol fiyatları geriledi

22.10.2019 - 08:39
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,85 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 58,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 53,29 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına rağmen Çin’in ABD’ye karşı Dünya Ticaret Örgütünde (WTO) 2,4 milyar dolarlık tazminat istemiş olması gibi nedenlerle iki ekonomi arasındaki ilişkilerin kısa vadede eski rotasına oturmayacağını belirtiyor.

Ayrıca uzmanlar, küresel ekonomilerin bu çatışmadan etkileneceği beklentilerinin petrol fiyatlarının şu andaki yatay bandında seyretmesine neden olduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 58,93 ile 59,08 dolar aralığının direnç, 58,78 ile 58,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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