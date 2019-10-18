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Petrol fiyatları geriledi

18.10.2019 - 10:01 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,59 dolardan işlem görüyor.

Perşembe günü 59,99 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,89 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 59,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,18 kayıpla 53,85 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin haftalık ticari ham petrol stoklarının piyasa beklentisinin üzerinde artış göstermesi, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,3 milyon varil (yüzde 2,2) artışla 434,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil yükseleceği yönündeydi.

Diğer taraftan, Çin ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6 genişleyerek son 26 yılın en düşük büyümesini kaydetmesi, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan bu ülkenin ham petrol talebinin azalacağı endişelerini beraberinde getirdi.

Brent petrolde teknik olarak 59,63 ile 59,73 dolar aralığının direnç, 59,53 ile 59,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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