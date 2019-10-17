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Petrol fiyatları geriledi

17.10.2019 - 09:39
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 58,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,87 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) göre, ABD ticari ham petrol stokları 10,5 milyon artışla 432,5 milyon varile yükseldi.

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Uzmanlar, Çin ile olası bir anlaşmaya ilişkin ABD’den gelen olumlu açıklamalarına rağmen, API verilerinin petrol fiyatlarının baskılanmasına neden olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,02 ile 59,10 dolar aralığının direnç, 58,98 ile 58,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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