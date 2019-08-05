‹ Önceki Haber Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı Sonraki Haber › Bitcoin'de yön değişti mi? Bitcoin'de yön değişti mi?

Petrol fiyatları geriledi

05.08.2019 - 10:17
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 63,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,48 dolardan tamamladı. Haftanın ilk gününde Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 61,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,94 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik petrol fiyatları üzerinde de etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump perşembe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mallara 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını belirtmişti. Bunun üzerinde cuma günü Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız." açıklamasını yaptı.

İki ülke arasındaki ticaret savaşı, haftanın ilk gününde de devam etti. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybı sürerken Çin hükümetine bağlı şirketlerin ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmaları istendi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı Sonraki Haber › Bitcoin'de yön değişti mi? Bitcoin'de yön değişti mi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.673 Değişim: -1,01% Hacim : 5.183 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.504 05.08.2019 Yüksek 99.981
Açılış: 99.407
5,5616 Değişim: 0,11%
Düşük 5,5295 05.08.2019 Yüksek 5,6197
Açılış: 5,5555
6,2302 Değişim: 0,92%
Düşük 6,1625 05.08.2019 Yüksek 6,2544
Açılış: 6,1732
261,74 Değişim: 1,67%
Düşük 256,64 05.08.2019 Yüksek 262,80
Açılış: 257,43
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.