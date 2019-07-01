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Petrol fiyatları geriledi

01.07.2019 - 10:34
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 66,44 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 66,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,99 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesinin olumlu geçmesinin küresel petrol talebini artıracağını ifade ediyor.

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Küresel piyasalar bugün başlayacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına odaklanırken, OPEC'in üretim kesintisi anlaşmasını yılın ikinci yarısında devam ettirmesi durumunda petrol fiyatlarında artış görülmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,36 ile 66,54 dolar aralığının direnç, 63,48 ile 64,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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