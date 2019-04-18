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Petrol fiyatları geriledi

18.04.2019 - 09:39
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,63 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 71,68 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 71,63 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,74 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 455,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ayrıca, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 106 bin varil düşüş gösterdi.

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Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar ile Libya'daki karışıklıkların petrol fiyatlarının 70-72 dolar seviyesinde tutunmasına yardımcı olduğuna işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,68 ila 71,82 dolar aralığının direnç, 71,40 ila 71,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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