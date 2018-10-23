‹ Önceki Haber Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak Sonraki Haber › Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Petrol fiyatları geriledi

23.10.2018 - 09:41
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 79,43 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 80,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 80,06 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,78 düşüşle 79,43 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,10 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımların yanı sıra Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ABD ve Avrupa ülkelerinin Suudi Arabistan'a yönelik sert eleştirilerini sürdürmesi, dün piyasalarda hareketlenmelere yol açmış ve Brent petrolün varili 80 doların üzerini test etmişti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Suudi Arabistan'ın petrolde herhangi bir ambargo uygulama niyeti olmadığını açıklamasının ardından Brent, yatay seyir izledi.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin, "Bu olayın aklıselimle çözüleceğine inanıyoruz. Petrolü yıllardır ekonomik bir araç olarak kullandık ve siyasetten uzak tuttuk. 1973'te yaşandığı gibi bir petrol ambargosu uygulama niyetimiz bulunmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Brent petrolde, teknik olarak 79,55 ile 79,66 dolar aralığının direnç, 79,33 ile 79,44 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak Sonraki Haber › Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.206 Değişim: -0,50% Hacim : 1.601 Mio.TL Son veri saati : 11:03
Düşük 93.581 23.10.2018 Yüksek 94.443
Açılış: 94.080
5,7667 Değişim: 1,77%
Düşük 5,6618 23.10.2018 Yüksek 5,7795
Açılış: 5,6661
6,6183 Değişim: 1,77%
Düşük 6,4921 23.10.2018 Yüksek 6,6234
Açılış: 6,5031
228,74 Değişim: 2,67%
Düşük 222,53 23.10.2018 Yüksek 228,91
Açılış: 222,78
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.