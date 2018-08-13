‹ Önceki Haber Yaptırımların ardından Rusya'dan dolar hamlesi Yaptırımların ardından Rusya'dan dolar hamlesi Sonraki Haber › SPK'dan yalan haber yapanlara uyarı SPK'dan yalan haber yapanlara uyarı

Petrol fiyatları geriledi

13.08.2018 - 10:08
Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 72,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 71,96 dolardan güne başlayan ve daha sonra 73,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,81 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,1'lik azalışla 72,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,64 dolardan alıcı buldu. 

AA'da yer alan habere göre; brent ve WTI ham petrol fiyatları, ticaret gerilimlerinin özellikle Asya'da talep büyümesi görünümünü zedelemesiyle ve ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısının artmasıyla geriledi. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 869'a ulaştı. Bu sayı aynı zamanda mayıstan beri ulaşılan en yüksek rakam oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, ABD'nin resmen yürürlüğe giren İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle yaşanması beklenen arz endişesinin, uluslararası petrol fiyatlarındaki gerilemenin hızlanmasını engellediğini kaydetti. Petrol piyasasında bugün, OPEC'in açıklayacağı aylık veriler takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 72,70 ile 72,85 dolar aralığının direnç, 72,40 ile 72,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Yaptırımların ardından Rusya'dan dolar hamlesi Yaptırımların ardından Rusya'dan dolar hamlesi Sonraki Haber › SPK'dan yalan haber yapanlara uyarı SPK'dan yalan haber yapanlara uyarı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.378 Değişim: -3,75% Hacim : 9.855 Mio.TL Son veri saati : 15:41
Düşük 88.433 13.08.2018 Yüksek 93.870
Açılış: 93.870
6,9099 Değişim: 7,77%
Düşük 6,4461 13.08.2018 Yüksek 7,1105
Açılış: 6,4461
7,8841 Değişim: 7,46%
Düşük 7,3617 13.08.2018 Yüksek 8,1253
Açılış: 7,36165
266,39 Değişim: 6,63%
Düşük 250,55 13.08.2018 Yüksek 277,05
Açılış: 250,55
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.