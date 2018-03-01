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Petrol fiyatları geriledi

01.03.2018 - 09:53

Brent petrolün varili, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı stok ve üretim verileri sonrası uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,27 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,77 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,54 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 64,66 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,67 dolardan alıcı buldu.

EIA, ABD'de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon varil (yüzde 0,7) artarak, 423,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,4 milyon varil artması yönündeydi. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de ham petrol üretimi de geçen hafta günlük ortalama 13 bin varil artışla 10,28 milyon varile ulaştı. Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi son 7 haftada 6 kez artış göstermiş oldu. 

Öte yandan EIA tarafından Kasım 2017'de ABD'nin ham petrol üretiminin son 47 yılın en yüksek seviyesini görerek rekor kırdığı bildirildi. Söz konusu ayda günlük üretimin yaklaşık 10,04 milyon varile ulaştığı kaydedildi. 

Uzmanlar, ABD'de artan petrol üretiminin fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeyi desteklediğini ve yıl içinde üretimin günlük 11 milyon varili aşarak yeni bir rekor kırılabileceğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 64,68 ile 64,71 dolar aralığının direnç, 64,62 ile 66,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • petrol üretimi
  • ham petrol üretimi
  • destek bölgesi
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