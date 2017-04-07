Petrol fiyatları da sıçradı

Petrol fiyatları, ABD'nin Suriye rejimine düzenlediği füze saldırısının küresel finans piyasalarında dalgalanma yaratması ile birlikte yükseldi.

Petrol fiyatları ABD'nin Suriye'de bir hava üssüne gerçekleştirdiği saldırının ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak son bir ayın zirvesine yükseldi fakat petrol arzlarına direkt bir tehdit olmamasıyla beraber bu kazançlarının bir kısmını geri verdi.

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Brent ham petrolün varil fiyatı 56.08 dolara kadar yükseldikten sonra kazançlarını hafif geri vererek 55.71 dolara inerken, son kapanışa göre yüzde 1.5 yukarıdan işlem gördü. ABD türüm ham petrolün varil fiyatı da 52.94 dolara kadar çıkmasının ardından 52.56 dolara geriledi ve son kapanışa göre yüzde 1.7 yukarıda işlem gördü.

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