Petrol fiyatları baskı altında

Petrol fiyatları, üst üste altı gün yaşanan kayıplar sonrası fiyatlar baskı altında kalmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları bugün hafif bir yükseliş gösterse de yatırımcıların büyük üreticiler arasında anlaşılan üretim kesintilerinin piyasada istenen etkiyi bırakacağına dair güvenlerini kaybetmeleri ve üst üste altı gün yaşanan kayıplar sonrası fiyatlar baskı altında kalmaya devam ediyor.

ABD türü ham petrolün varil fiyatı 24 sent artsa da 50 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etti ve 49.47 dolardan işlem gördü.

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Brent ham petrolün varil fiyatı da 26 sent değer kazanarak 51.86 dolara yükseldi.