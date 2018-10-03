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Petrol fiyatları 84 doların üzerinde

03.10.2018 - 09:50
Petrol fiyatları 84 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 84.84 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,94 dolardan güne başlayan ve gün içinde 85,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 84,73 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,12'lik artışla 84,84 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 75,31 dolardan alıcı buldu.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yükselmemesi ve enerji piyasasının gerginliklerin dışında kalması için yapılacak en iyi şeyin İran'a yaptırım uygulanmaması olduğunu ifade etti.

Petrol fiyatlarının yükselmesinden en büyük zararı alıcılar ve üreticiler olarak Avrupa ve Çin'in gördüğünü belirten Zengene, İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile bu konuda bir sorumluluğunun olmadığını kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, İran'a uygulanacak yaptırımların piyasada oluşturması beklenen daralma endişesinin, güçlü dolar ve ABD'nin artan petrol arzına rağmen fiyatların 85 dolar civarlarında tutunmasına imkan sağladığını ifade etti.

Diğer taraftan, küresel ekonomide beklenen daralmanın, petrol fiyatlarının aşırı yükselmesini engellediği belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 84,98 ile 85,11 dolar aralığının direnç, 84,72 ile 84,85 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor. 


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