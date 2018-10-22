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Petrol fiyatları 80 doların üzerinde

22.10.2018 - 09:59 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 80 doların üzerinde | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 80,15 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 79,40 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,86 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 80,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 80,15 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,64 dolardan alıcı buldu. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 artarak 873'e yükseldi.

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ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımların yaklaşması nedeniyle küresel petrol piyasaları üzerinde oluşan baskı artmaya başladı. Piyasada İran'dan boşalacak petrol arzının Suudi Arabistan ve diğer üretici ülkeler tarafından karşılanıp karşılanmayacağı endişesi fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ABD ve Avrupa ülkelerinin Suudi Arabistan'a yönelik sert eleştirilerinin sürmesi piyasalardaki yaptırım korkusunu tetikliyor.

Öte yandan uzmanlar, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik büyüme üzerinde oluşturduğu daraltıcı etkinin sürmesi halinde petrol talebinin de düşeceğini ve fiyatların gerileyebileceğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 80,04 ile 80,19 dolar aralığının direnç, 79,74 ile 79,89 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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