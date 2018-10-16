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Petrol fiyatları 80 doların üzerinde

16.10.2018 - 09:42 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 80 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 80,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,01 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 80,87 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,32 azalışla 80,61 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,53 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, İran'ın 4 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımlar öncesinde, beklenenden daha fazla ihracat düşüşü yaşaması, petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskı oluşturdu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, petrol arzında önümüzdeki dönemde beklenen tüm daralmaya karşın, dünya ekonomisinin yavaşlayacağı ve bu nedenle talebin de azalacağı yönündeki tahminlerin, petrol fiyatlarındaki yükselme eğilimini sınırladığı kaydediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 81,15 ile 81,35 dolar aralığının direnç, 80,75 ile 80,95 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

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