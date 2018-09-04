‹ Önceki Haber Şeker Piliç'in kesimhane ve idari binası satıldı Şeker Piliç'in kesimhane ve idari binası satıldı Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Petrol fiyatları 78 doların üzerinde

04.09.2018 - 10:02 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 78 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 78 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,66 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,16 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2’lik azalışla 78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,17 dolardan alıcı buldu.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da büyük bir petrol rezervinin keşfedildiği bildirildi. Ülke basınında çıkan haberlere göre, Norveçli petrol şirketi Panoro Enerji, Gabon açıklarında yaptığı petrol arama çalışmalarında yeni bir rezerv ortaya çıkardı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, Nijerya’daki bazı petrol sahalarında çalışanların gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle ülkenin petrol üretiminin azalacağı endişelerinin petrol fiyatlarını etkilediğini, ancak güçlenen dolar ve gelişmekte olan ülkelerdeki istikrarsızlıkların petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.

Ayrıca uzmanlar, petrol fiyatlarının 77-79 dolar bandında seyrettiğine işaret ederek, Hindistan ve Çin’in ABD yaptırımlarına rağmen İran’dan petrol alımlarını düşürmemelerinin de İran kaynaklı arz dalgalanması riskini azalttığını vurguladı.

Öte yandan, WTI fiyatları, ülkede beklenen kasırga nedeniyle üretime ara veren bazı deniz petrol platformları nedeniyle 70 dolar bandını aştı. Brent petrolde, teknik olarak 78,16 ile 78,31 dolar aralığının direnç, 77,86 ile 78,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Şeker Piliç'in kesimhane ve idari binası satıldı Şeker Piliç'in kesimhane ve idari binası satıldı Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.189 Değişim: -0,77% Hacim : 5.881 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.915 04.09.2018 Yüksek 94.589
Açılış: 94.254
6,6861 Değişim: 0,71%
Düşük 6,5917 04.09.2018 Yüksek 6,7257
Açılış: 6,63865
7,7285 Değişim: 0,13%
Düşük 7,6571 04.09.2018 Yüksek 7,7811
Açılış: 7,7187
256,14 Değişim: 0,00%
Düşük 254,37 04.09.2018 Yüksek 258,61
Açılış: 256,13
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.