Petrol fiyatları 78 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 78 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,66 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,16 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2’lik azalışla 78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,17 dolardan alıcı buldu.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da büyük bir petrol rezervinin keşfedildiği bildirildi. Ülke basınında çıkan haberlere göre, Norveçli petrol şirketi Panoro Enerji, Gabon açıklarında yaptığı petrol arama çalışmalarında yeni bir rezerv ortaya çıkardı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, Nijerya’daki bazı petrol sahalarında çalışanların gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle ülkenin petrol üretiminin azalacağı endişelerinin petrol fiyatlarını etkilediğini, ancak güçlenen dolar ve gelişmekte olan ülkelerdeki istikrarsızlıkların petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.

Ayrıca uzmanlar, petrol fiyatlarının 77-79 dolar bandında seyrettiğine işaret ederek, Hindistan ve Çin’in ABD yaptırımlarına rağmen İran’dan petrol alımlarını düşürmemelerinin de İran kaynaklı arz dalgalanması riskini azalttığını vurguladı.

Öte yandan, WTI fiyatları, ülkede beklenen kasırga nedeniyle üretime ara veren bazı deniz petrol platformları nedeniyle 70 dolar bandını aştı. Brent petrolde, teknik olarak 78,16 ile 78,31 dolar aralığının direnç, 77,86 ile 78,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler