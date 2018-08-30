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Petrol fiyatları 77 doların üzerinde

30.08.2018 - 10:11 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 77 doların üzerinde

Brent petrolün varili, ABD haftalık stok verilerinin açıklanmasının ardından uluslararası piyasalarda 77,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,95 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,30 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 77,29 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,72 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 405,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 0,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,8 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) düşüşle 232,8 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 milyon varil artış olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,2 milyon varil yükselmişti.

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış oldu.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün TSİ 17.32'de 77,07 dolara kadar çıkarken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 69,44 dolara tırmandı.

Uzmanlara göre ABD'nin İran'a yönelik 4 Kasım'da yürürlüğe girecek ikinci seviye ekonomik yaptırımları petrol arzını etkilemeye ve fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 77,65 ile 77,77 dolar aralığının direnç, 77,41 ile 77,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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