Petrol fiyatları 77 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,80 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,98 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,27'lik artışla 77,19 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,58 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan verilere göre, ABD'nin ham petrol rezervleri 1,17 milyon varil gerileyerek 404,5 milyon varil oldu.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Güney Afrika'da katıldığı bir toplantıda, OPEC üyesi ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi kesintilerini yeniden gözden geçirmeye başladıklarını belirterek, pazar istikrarını sağlamak ve gelecekteki petrol açığını karşılayabilmek için üretici ülkeler arasında iş birliğinin hala gerekli olduğunu söyledi.

Barkindo ayrıca, bu yıl içinde toplam küresel petrol tüketiminin günlük 100 milyon varile ulaşacağını öngördüklerini kaydetti. Brent petrolde, teknik olarak 77,27 ile 77,41 dolar aralığının direnç, 76,99 ile 77,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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