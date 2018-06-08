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Petrol fiyatları 76 doların üzerinde

08.06.2018 - 10:21
Petrol fiyatları 76 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,80 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 77,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah ise 77,42 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,83'lik azalışla 76,77 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,58 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran'a askıya alınan yaptırımların kademeli olarak yeniden uygulanması ve Venezuela'nın petrol üretimine ilişkin kaygıların fiyatların dalgalanmasına neden olduğunu kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, petrol piyasası üretim kısıntısı anlaşmasında kotaları gevşetme yönündeki kararların alınabileceği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin 22-23 Haziran tarihlerinde Viyana'da gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararlara odaklanmış durumda.

Brent petrolde, teknik olarak 77,12 ile 77,28 dolar aralığının direnç, 76,80 ile 76,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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