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Petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde

04.06.2018 - 12:53
Petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,68 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 77,86 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,57 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,15'lik bir azalışla 76,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,81 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol üretimi günlük ortalama 44 bin varil artışla 10 milyon 769 bin varile çıkarak yeni bir rekor seviye kaydederken, son 20 haftada 19 kez artış gösterdi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,9 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise cuma günü Moskova'da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yürütülen ortak çalışmalar sayesinde piyasalarının istikrara kavuştuğunu belirterek, iş birliğinin devam edeceğine dikkati çekti.

Daha önce Rusya Enerji Bakanlığı tarafından, OPEC ve diğer üretici ülkeler ile üretim kısıntısı anlaşmasında kotaları gevşetmeye karar verilmesi durumunda, petrol üretiminin gelecek aylarda önceki seviyelere çıkarabileceği bildirilmişti.

Uzmanlar, petrol piyasasının 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı toplantıdan çıkacak kararlara odaklandığına dikkati çekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,50 ile 76,61 dolar aralığının direnç, 76,28 ile 76,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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