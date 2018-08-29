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Petrol fiyatları 75 doların üzerinde

29.08.2018 - 10:31
Petrol fiyatları 75 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,70 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,28 dolardan güne başlayan ve gün içinde 76,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,95 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,33'lük azalışla 75,70 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,40 dolardan alıcı buldu. 

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Uzmanlar, nisan ayında 92,8 milyon varil petrol ihracatıyla rekor kıran İran'ın, ABD yaptırımları nedeniyle ağustos ayı petrol ve petrol türevi ürün ihracatının 64 milyon varile ineceğini öngörüyor. 

Petrol üretim sıkıntısı yaşayan OPEC üyesi Venezuela'da ise devlet petrol şirketi PDVSA, ülkedeki 14 petrol sahasına yönelik 430 milyon dolarlık yatırım anlaşması yapıldığını açıkladı. Bu anlaşmayla günlük petrol üretiminin 640 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan stok verilerine göre, ABD'de haftalık petrol stokları geçen hafta 38 bin varil artarak 405 milyon 700 bin varile ulaştı. 
Brent petrolde, teknik olarak 76,30 ile 76,45 dolar aralığının direnç, 76 ile 76,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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