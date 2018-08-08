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Petrol fiyatları 74 doların üzerinde

08.08.2018 - 09:54
Petrol fiyatları 74 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,58 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,66 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,50 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 74,58 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,16 dolardan alıcı buldu. 

AA'da yer alan habere göre; ilk bölümü dün resmen yürürlüğe giren ABD'nin petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırımlarının uluslararası piyasalarda oluşturduğu arz endişeleri nedeniyle ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı devam ediyor.

Donald Trump yönetiminin üçüncü ülkelerin İran ile petrol ticaretini durdurmalarını istediği, enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların ikinci bölümü ise 5 Kasım'da yürürlüğe girecek. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan stok verilerine göre, ABD'de haftalık petrol stokları 6 milyon varil azalarak 407 milyon 200 bin varile geriledi.

Yaptırımların yanı sıra uluslararası petrol piyasasının ABD piyasasına odaklandığını belirten uzmanlar, bu ülkedeki üretimin beklentilerin altında kalmasının ve Çin petrol talebinin toparlanıyor olmasının fiyatları destekleyen diğer unsurlar arasında olduğunu kaydetti.

Petrol piyasasında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı haftalık ham petrol verileri takip edilecek. Brent petrolde teknik olarak 74,67 ile 74,72 dolar aralığının direnç, 74,57 ile 74,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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