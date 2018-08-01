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Petrol fiyatları 74 dolar sınırında

01.08.2018 - 10:05 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 74 dolar sınırında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,41 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,03 dolardan açıldı.

AA'da yer alan habere göre; brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 73,94 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,84 dolardan alıcı buldu. 

Ham petrol fiyatlarında, küresel piyasada arz fazlasının artacağı endişesiyle temmuzda 2 yılın en büyük aylık düşüşü kaydedildi. 

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Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 10 temmuzda 79,50 seviyesi gördükten sonra yüzde 6,75 düşüşle ayı ortalama 74,08 dolar seviyesinden tamamladı. 

Temmuz ayının başında 74,15 dolar olan WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da temmuz ayını yüzde 7,75 gerileyerek ortalama 68,40 dolardan kapattı. 

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, küresel su yollarında herhangi bir sorun yaşanmasını istemediklerini ancak petrol satışı konusunda da baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti. 

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesini yasa dışı olarak nitelerken ülkesinin Avrupa ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini kaydetti. 

Brent petrolde, teknik olarak 74,12 ile 74,26 dolar aralığının direnç, 73,84 ile 73,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

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