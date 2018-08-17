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Petrol fiyatları 71 dolar seviyesinde

17.08.2018 - 10:05
Petrol fiyatları 71 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah da 71,34 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,05'lik düşüşle 71,30 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,39 dolardan alıcı buldu. 

AA'da yer alan habere göre; ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), ticari ham petrol stoklarını açıklamasıyla Brent petrolün varili önceki gün 70,31 dolara kadar gerilese de bugün 71 dolar bandında yatay seyrediyor. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 414,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeyken, stoklardaki artış, düşüş eğiliminde etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, uluslararası petrol piyasası, ticaret savaşlarının ve Trump'ın dünyayla restleşmesinin etkilerini izlemeyi sürdürüyor. ABD ile Çin'in müzakere sürecine yeniden başlayacakları beklentisi, petrol fiyatlarında aşağı yönlü etkileri belli ölçüde sınırlıyor. 

Brent petrolde, teknik olarak 71,42 ile 71,48 dolar aralığının direnç, 71,30 ile 71,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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