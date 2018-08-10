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Petrol fiyatları 71 dolar seviyesinde

10.08.2018 - 10:52
Petrol fiyatları 71 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,17 dolardan güne başlayan ve gün içinde 72,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 71,84 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,47 dolardan alıcı buldu.

İlk bölümü Salı günü resmen yürürlüğe giren ABD'nin petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırımlarının uluslararası piyasalarda oluşturduğu arz endişeleri, Washington ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına rağmen ham petrol fiyatlarının aşırı gerilemesinin önüne geçiyor. 

Uzmanlar, uluslararası petrol piyasasını etkileyen bu unsurlar nedeniyle petrol fiyatlarının yatay seyir izleyeceğini ve jeopolitik bir etmen devreye girmediği sürece keskin dalgalanmalar beklenmediğini kaydetti. 

Donald Trump yönetiminin üçüncü ülkelerin İran ile petrol ticaretini durdurmalarını istediği, enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların ikinci bölümü ise 5 Kasım'da yürürlüğe girecek. 

Petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının açıklayacağı aylık veriler takip edilecek. Brent petrolde teknik olarak 72,22 ile 72,32 dolar aralığının direnç, 72,02 ile 72,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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