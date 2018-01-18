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Petrol fiyatları 69 doların üzerinde!

18.01.2018 - 10:09

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık raporu öncesi 69,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,33 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,56 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,49 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,24'lük azalışla 69,32 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,02 dolardan alıcı buldu. 

Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan verilere göre, ham petrol stokları geçen hafta 5,1 milyon varil azalarak 411,5 milyon varil oldu. Beklentiler ham petrolün 3,5 milyon varil azalması yönündeydi.

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ABD petrol rezervlerindeki gerileme ve Nijerya'daki iç karışıklıkların petrol üretiminin azalmasına yol açabileceği endişesi fiyatların yukarı yönlü seyretmesine neden oluyor.

Uzmanlar, uzun vadede ABD'de kaya petrolü üretiminin artmasıyla oluşacak arz baskısı nedeniyle fiyatların aşağı yönlü seyredebileceğini değerlendiriyor. Bu hafta sonu bir araya gelmesi beklenen OPEC ve Rusya heyetlerinin bu konuyu öncelikli olarak ele alacağı vurgulanıyor. 

Petrol piyasasında bugün OPEC'in açıklayacağı Aralık ayı petrol verileri izlenecek. 

Brent petrolde teknik olarak 69,52 ile 69,74 dolar aralığının direnç, 69,08 ile 69,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • petrol üretimi
  • ham petrol stokları
  • petrol rezervleri
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