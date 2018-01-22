‹ Önceki Haber Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı Sonraki Haber › "KGF etkin bir şekilde çalışıyor" "KGF etkin bir şekilde çalışıyor"

Petrol fiyatları 68 doların üzerinde

22.01.2018 - 10:25

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 68,73 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 69,09 dolardan güne başlayan ve gün içinde bu seviyenin üzerine çıkamayan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,01 artarak ürün 68,73 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,40 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, küresel petrol talebinin artması ve ABD'de petrol sondaj kule sayısının düşmesinin fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi desteklediğini belirtiyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, dün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih'in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne üye ülkelerin 2018'den sonra da üretim kısıtlamasına devam edebileceklerini belirtmesi, Brent petrolün varil fiyatında kısmi bir artışa neden oldu fakat kısa süre içinde fiyatlar yeniden aynı seviyeye geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 68,82 ile 68,89 dolar aralığının direnç, 68,68 ile 68,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • petrol fiyatları
‹ Önceki Haber Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı Sonraki Haber › "KGF etkin bir şekilde çalışıyor" "KGF etkin bir şekilde çalışıyor"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.606 Değişim: 0,40% Hacim : 2.579 Mio.TL Son veri saati : 13:40
Düşük 115.289 22.01.2018 Yüksek 116.353
Açılış: 115.639
3,8089 Değişim: -0,51%
Düşük 3,8070 22.01.2018 Yüksek 3,8509
Açılış: 3,82845
4,6705 Değişim: 0,37%
Düşük 4,6608 22.01.2018 Yüksek 4,7262
Açılış: 4,6608
163,29 Değişim: 0,10%
Düşük 162,84 22.01.2018 Yüksek 164,89
Açılış: 163,12
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.