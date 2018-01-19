‹ Önceki Haber Dolarda tansiyon düşüyor mu? Dolarda tansiyon düşüyor mu? Sonraki Haber › Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Petrol fiyatları 68 doların üzerinde

19.01.2018 - 10:20

Brent petrolün varil fiyatı, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporu öncesi 68,58 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,49 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,60 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,09 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı saat 08.45 itibarıyla yüzde 0,73'lük azalışla 68,58 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,19 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,9 milyon varil azalarak 412,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,5 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,9 milyon varil düşmüştü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 42 bin varil artışla 32 milyon 420 bin varile çıktı.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Aralık 2017'de küresel petrol arzı Kasım 2017'ye göre günlük 400 bin varil artarak 97 milyon 490 bin varil oldu. Uzmanlar, bu hafta sonu bir araya gelmesi beklenen OPEC ve Rusya heyetlerinin, ABD'deki kaya petrolü üretiminin artması konusunu değerlendireceğini kaydetti.

Petrol piyasasında bugün IEA'nın açıklayacağı aralık ayı petrol verileri izlenecek. Brent petrolde teknik olarak 68,66 ile 68,74 dolar aralığının direnç, 68,50 ile 68,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • petrol
  • petrol fiyatları
  • emtia
‹ Önceki Haber Dolarda tansiyon düşüyor mu? Dolarda tansiyon düşüyor mu? Sonraki Haber › Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.147 Değişim: -1,46% Hacim : 7.041 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.926 19.01.2018 Yüksek 117.065
Açılış: 116.724
3,8057 Değişim: 0,82%
Düşük 3,7611 19.01.2018 Yüksek 3,8167
Açılış: 3,77475
4,6571 Değişim: 0,71%
Düşük 4,6015 19.01.2018 Yüksek 4,6697
Açılış: 4,62405
163,21 Değişim: 1,39%
Düşük 160,54 19.01.2018 Yüksek 163,70
Açılış: 160,96
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.