Petrol fiyatları 68 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporu öncesi 68,58 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,49 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,60 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,09 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı saat 08.45 itibarıyla yüzde 0,73'lük azalışla 68,58 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,19 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,9 milyon varil azalarak 412,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,5 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,9 milyon varil düşmüştü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 42 bin varil artışla 32 milyon 420 bin varile çıktı.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Aralık 2017'de küresel petrol arzı Kasım 2017'ye göre günlük 400 bin varil artarak 97 milyon 490 bin varil oldu. Uzmanlar, bu hafta sonu bir araya gelmesi beklenen OPEC ve Rusya heyetlerinin, ABD'deki kaya petrolü üretiminin artması konusunu değerlendireceğini kaydetti.

Petrol piyasasında bugün IEA'nın açıklayacağı aralık ayı petrol verileri izlenecek. Brent petrolde teknik olarak 68,66 ile 68,74 dolar aralığının direnç, 68,50 ile 68,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler