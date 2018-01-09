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Petrol fiyatları 68 doların üzerinde

09.01.2018 - 10:18

Brent petrolün varili, ABD'denin üretiminde düşüş yaşanacağı beklentisiyle 68,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,76 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,96 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,22 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,16'lık bir azalışla 68,11 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 62,16 dolardan alıcı buldu. 

Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kasım ayı sonunda aldığı üretimi kısma kararı anlaşması petrol fiyatlarındaki artışı desteklemeye devam ediyor. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan Baker Hughes'in son raporuna göre, ABD'deki aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 5 adet azalarak 742'ye geriledi. Petrol kulelerinin toplam sayısı ise 5 Ocak itibarıyla geçen yıla göre 231 adet artış kaydetti. 

Brent petrolde teknik olarak 68,21 ile 68,24 dolar aralığının direnç, 68,15 ile 68,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • OPEC
  • Brent petrol
  • Batı Teksas petrolü
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