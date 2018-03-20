Petrol fiyatları 66 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,10 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,37 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,09 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,71 artışla 66,56 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,68 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Azerbaycan'da katıldığı bir toplantıda, petrol piyasasında istikrarın kademeli olarak sağlandığını görmeye başladıklarını kaydetti.

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Barkindo ayrıca, bu yıl içinde petrol piyasasında istikrarın yeniden oluşmasını beklediklerini, piyasada en kötü durumun geride kaldığını aktardı. Barkindo, küresel petrol stoklarının hala 5 yıllık ortalamanın üzerinde olduğuna da dikkati çekti.

Brent petrolde teknik olarak 66,81 ile 67,31 dolar aralığının direnç, 65,81 ile 66,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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