Petrol fiyatları 65 doların üzerinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 65,45 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 63,90 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,60 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,54 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,07 azalarak 65,45 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,00 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 3-9 Mart döneminde ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kaldı ve ülkede geçen hafta petrol sondaj kule sayısı 796'ya geriledi. Böylece, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında son 7 haftada ilk kez düşüş görüldü.

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Öte yandan, ABD’de tarım dışı istihdam şubat ayında 313 bin ile beklentiyi aştı ve ülkede son 1,5 yılın istihdam rekoru kırıldı.

Uzmanlar, sondaj kulesindeki azalış ve tarım dışı istihdam verilerinin, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi desteklediğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,63 ile 65,74 dolar aralığının direnç, 65,41 ile 65,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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