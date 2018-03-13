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Petrol fiyatları 65 dolar sınırında

13.03.2018 - 09:47

Brent petrolün varili, yarın açıklanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporu öncesi 64,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,54 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,81 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,87 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 64,95 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,34 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ülkede nisan ayında kaya petrolü üretiminin günlük 131 bin varil artarak 6,95 milyon varile yükselmesi bekleniyor. EIA'nın bu öngörüsü, piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 65 doların altına inmesinde etkili oldu.

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Öte yandan uzmanlar, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin OPEC'in 2019 Haziran'da mevcut petrol üretim kısıntısını gevşetmeye başlayabileceği açıklamasının, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini kaydetti.

Petrol piyasasında bu hafta, Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in aylık petrol raporları takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 64,87 ile 64,94 dolar aralığının direnç, 64,73 ile 64,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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