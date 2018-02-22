Petrol fiyatları 65 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,02 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün 65,11 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,47 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,03 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,01'lik azalışla 65,02 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,16 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının son toplantısına ait tutanaklarda faiz artışına gidileceğinin açıklanmasının petrolde kısa süreli yükselişlere yol açtığını belirtti.

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Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da dünya genlinde yenilenebilir enerji yatırımlarının arttığını ve petrol fiyatlarında yükseliş beklenmediğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 65,02 ile 65,11 dolar aralığının direnç, 64,84 ile 64,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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