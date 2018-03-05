‹ Önceki Haber En güçlü artış yan sanayide En güçlü artış yan sanayide Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Petrol fiyatları 64 doların üzerinde

05.03.2018 - 09:43

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,55 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,01 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,56 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,84 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,2'lik azalışla 64,55 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,44 dolardan alıcı buldu. 

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 24 Şubat-2 Mart döneminde ABD'de bir petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece geçen hafta 799 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 800'e yükseldi. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste artış gösterdi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, Houston'da düzenlenecek CERAWeek kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile ABD kaya petrolü üreticileri arasında üretim planlaması açısından uzlaşıya yakınlaşılmasının beklendiğini kaydetti. 

Brent petrolde teknik olarak 64,69 ile 64,80 dolar aralığının direnç, 64,47 ile 66,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 
 


Etiketler

  • OPEC
  • petrol fiyatları
‹ Önceki Haber En güçlü artış yan sanayide En güçlü artış yan sanayide Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.067 Değişim: 0,18% Hacim : 3.380 Mio.TL Son veri saati : 16:41
Düşük 116.592 05.03.2018 Yüksek 117.531
Açılış: 117.033
3,8150 Değişim: 0,16%
Düşük 3,8050 05.03.2018 Yüksek 3,8291
Açılış: 3,809
4,6970 Değişim: 0,00%
Düşük 4,6873 05.03.2018 Yüksek 4,7161
Açılış: 4,69685
162,14 Değişim: 0,14%
Düşük 161,70 05.03.2018 Yüksek 163,41
Açılış: 161,92
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.