Petrol fiyatları 64 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,55 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,01 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,56 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,84 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,2'lik azalışla 64,55 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,44 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 24 Şubat-2 Mart döneminde ABD'de bir petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece geçen hafta 799 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 800'e yükseldi. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste artış gösterdi.

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Uzmanlar, Houston'da düzenlenecek CERAWeek kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile ABD kaya petrolü üreticileri arasında üretim planlaması açısından uzlaşıya yakınlaşılmasının beklendiğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 64,69 ile 64,80 dolar aralığının direnç, 64,47 ile 66,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



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