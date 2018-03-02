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Petrol fiyatları 63 doların üzerinde

02.03.2018 - 09:57 | Son Güncelleme :

Dün 64,61 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,92 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,21 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili, saat 09.47 itibarıyla yüzde 0,59'luk azalışla 63,83 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,91 dolardan alıcı buldu. 

ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı çelik ve alüminyum üreticileriyle buluşmasında, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine Asya piyasalarında petrol hisse senedi satışları arttı. Böylece petrol fiyatlarında kısmi düşüş yaşandı. 

Öte yandan uzmanlar, ABD'nin petrolde stok ve üretim artışını sürdürmesinin fiyatlarda aşağı yönlü hareketleri desteklediğini kaydetti. 

Brent petrolde teknik olarak 64,01 ile 64,14 dolar aralığının direnç, 63,75 ile 63,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • üretim artışı
  • gümrük vergisi
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