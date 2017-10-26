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Petrol fiyatları 58 dolardan işlem görüyor

26.10.2017 - 11:17

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bazı üyelerinin petrolde üretim kısıntısının uzatılabileceği açıklamaları sonrası 58,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,37 dolardan güne başlayan ve en yüksek 58,71 doları gören Brent petrolün varili, bu sabah 58,38 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,03 gibi kısmi bir azalışla 58,36 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 52,10 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, OPEC'e üye bazı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılabileceği açıklamalarına ilişkin, anlaşmanın sona ermesi halinde bile üretimde uzun süre kısıntıya gidilebileceğini kaydetti.

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Petrol piyasalarında hafta boyunca Irak ve Kerkük'te yaşanan gelişmelerle ABD'de açıklanacak haftalık stok verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 58,38 ile 58,45 dolar aralığının direnç, 58,24 ile 58,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 


Etiketler

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