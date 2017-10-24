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Petrol fiyatları 57 doların üzerinde

24.10.2017 - 13:01

Brent petrolün varil fiyatı 57,42 dolarda yatay seyir izliyor.

Dün 57,98 dolardan güne başlayan ve en yüksek 58,02 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,36 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.41 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 57,42 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 51,95 dolardan alıcı buldu.  Analistler, Irak'ta yaşanan gerilim nedeniyle Kerkük'ten Ceyhan'a petrol akışının 600 bin varilden 200-250 bin varil seviyesine gerilediğini belirtiyor. 

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Petrol piyasalarında hafta boyunca Irak ve Kerkük'te yaşanan gelişmelerle ABD'de açıklanacak haftalık stok verileri izlenecek. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 57,49 ile 57,56 dolar aralığının direnç, 57,35 ile 57,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini ifade ediyor. 


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