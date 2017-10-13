Petrol fiyatları 56,53 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde dün açıklanan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verileri sonrası 56,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,64 dolardan güne başlayan ve en yüksek 56,81 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,36 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 56,53 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,94 dolardan alıcı buldu.

EIA, ABD'de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,7 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 462 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil azalması yönündeydi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bu dönemde, ABD'de ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 81 bin varil azalarak 9 milyon 480 bin varile düştü. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 4 hafta art arda yükseliş göstermesinin ardından ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

Öte yandan, IEA'nın açıkladığı rapora göre, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 90 bin varil artışla 97 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşirken, OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı yüzde 82'den 88'e yükseldi.

Petrol piyasasında bugün dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımlayacağı haftalık kule sayısı verileri takip edilecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 56,60 ile 56,68 dolar aralığının direnç, 56,44 ile 56,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

