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Petrol fiyatları 55 doların üzerinde

10.10.2017 - 09:46

Brent petrolün varil fiyatı yarın açıklanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık petrol raporu öncesi 55,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 55,50 dolardan güne başlayan ve en yüksek 55,95 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 55,74 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 55,83 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,63 dolardan alıcı buldu. 

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo üretim kısıntısı anlaşmasının sonuçlarının olumlu olduğunu ve piyasanın son 4 aydır hız kazanarak kendini dengelediğini kaydetti. Barkindo, küresel petrol piyasasının istikrarı için OPEC ve ABD'nin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizerek, buna ek olarak Suudi Arabistan ve Rusya'nın OPEC'in üretimi kısma kararına katılmak isteyen yeni ülkelerle uzlaşılması konusunda anlaştığını aktardı. Barkindo son olarak, piyasanın dengeye ulaşması için üyelikleri genişletmeyi değerlendirdiklerini ifade etti.

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Öte yandan, geçen hafta, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık kule sayısı verilerine göre, geçen hafta 2 petrol sondaj kulesi kapandı ve toplam sayı 748'e geriledi. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 5 haftada 4 kez düştü. 

Petrol piyasasında, hafta içinde açıklanacak OPEC ve IEA'nın aylık petrol raporları takip edilecek. 

Küresel piyasalarda ise İngiltere ağustos ayı sanayi üretimi ve ticaret dengesi ve ABD küçük işletmeler iyimserlik endeksi verileri izlenecek. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,86 ile 55,94 dolar aralığının direnç, 55,70 ile 55,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 
 


Etiketler

  • OPEC
  • IEA
  • Brent petrolü
  • WTI petrol
  • Mohammad Barkindo
  • ticaret dengesi
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