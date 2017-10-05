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Petrol fiyatları 55 doların üzerinde

05.10.2017 - 11:33

Brent petrolün varil fiyatı 55,72 dolar düzeyinde yatay seyrini sürdürüyor.

Dün 55,62 dolardan güne başlayan ve daha sonra en yüksek 56,17 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,75 dolardan açıldı. Brent petrol, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 55,72 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,91 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda petrol fiyatları, Rusya'dan gelen olumlu açıklamalara karşın, jeopolitik risklerin sürmesiyle daha durgun bir seyir izlemeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rus Enerji Haftası Forumu'nda yaptığı konuşmada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki anlaşmanın geleceğine ilişkin, "Petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşma uzatılacaksa en az 2018 sonuna kadar uzatılması gerekir." dedi.

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OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da aynı toplantıda, katılımcı ülkelerin tamamının petrol üretim seviyesini kısma kararına uygun hareket ettiğini belirtti.

Bu arada, ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) dün yapılan açıklamaya göre, ABD'deki ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 465 milyon varile geriledi.

Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 14 bin varil artarak 9,56 milyon varile yükseldi.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,83 ile 55,86 dolar aralığının direnç, 55,77 ile 55,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


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