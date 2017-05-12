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Petrol fiyatları 50 doların üzerinde

12.05.2017 - 10:51

Brent petrolün varil fiyatı 50 doların üstünde, 51 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 50,25 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 51,13 doları görmüştü. Bu sabah güne 50,73 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,41 artarak 50,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,02 dolardan alıcı buldu.

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Bugün küresel piyasalarda, Almanya nın ek 2017 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri, Avro Bölgesi mart ayı sanayi üretimi, ABD`nin nisan ayı TÜFE perakende satış verileriyle mayıs ayı Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,30-53,70 dolar aralığının direnç bölgesi, 50,00-46,30 doların destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


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