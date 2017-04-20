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Petrol fiyatları 50 doların üzerinde

20.04.2017 - 09:12

Petrol fiyatları, küresel stoklardaki fazlanın yavaşça azalacağına dair iyimserlikle hafif bir toparlanma gösterdi.

Petrol fiyatları bir önceki seansta keskin kayıplar yaşamasının ardından ABD stoklarındaki hafif düşüş ve küresel stoklardaki fazlanın yavaşça azalacağına dair iyimserlikle hafif bir toparlanma gösterdi.

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Brent ham petrolün varil fiyatı 15 sent yükselerek 53.08 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı 12 sent yükseldi ve 50.56 dolar oldu. 


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