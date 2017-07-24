Petrol fiyatları 48 doların üzerinde

Petrol fiyatları Cuma günkü sert düşüşün ardından OPEC ve OPEC dışındaki ülkelerin üretim kısıntısına tabii olmayan Nijerya ve Libya'nın durumunu da görüşeceği bugünkü toplantı öncesinde yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki diğer ülkelerden gelen bakanlar, bugün Rusya'nın St Petersburg şehrinde bir araya gelerek 2018 Mart ayı sonuna kadar üretimi günde 1.8 milyon varil azaltmayı öngören üretim kısıntısı anlaşmasını ele alacak.

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Görüşmeler konusunda bilgi sahibi kaynaklar, Nijerya ve Libya'nın petrol üretiminin belli şartlara bağlı olarak sınırlandırabileceğine belirtseler de bazı uzmanlar grubun böyle bir adım atabileceğine şüpheyle yaklaşıyorlar.

Brent ham petrolünün Eylül vadeli kontratı bugün yüzde 0.2 yükselişle varil başına 48.30 dolarda bulunuyor.