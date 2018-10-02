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Petrol fiyatları 4 yılın zirvesini gördü

02.10.2018 - 08:09
Petrol fiyatları 4 yılın zirvesini gördü

Küresel piyasalarda ham petrol fiyatları, Çinli şirketlerin, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına uyacağına dair işaretlerle son 4 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününü 85,18 dolarla kasım 2004’ten bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı. Önceki kapanışa göre yüzde 3 değerlenen Brent petrolün gün içinde gördüğü en yüksek seviye ise 85,41 olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,2 artarak 75,65 dolara kadar tırmandı ve son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişte Çinli petrol ve doğalgaz devi Sinopec'in İran'dan aldığı ham petrol miktarını yarıya düşürme kararının belirleyici rol oynadığı öngörülüyor. Analistler, piyasaların bu kararı, dünyanın en büyük tüketicilerinden Çin’in, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlara uyacağı şeklinde değerlendirdiğine işaret ediyor.

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Ayrıca, ABD-Kanada-Meksika’nın mutabakat sağladığı yeni ticaret anlaşmasının, Washington'ın uyguladığı çelik tarifelerini iptal etmemesinin de fiyatlar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Bank of Americanın analizlerine göre, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğin yüzde 25 vergiye tabi tutulmaya devam etmesi, ABD'nin petrol üretimi ve ihracatı için önemli bölgelerinden Permian Basin'de ihtiyaç duyulan yeni boru hattını ve patrol arzını olumsuz etkileyecek. 


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